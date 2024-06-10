Başkan Güler: 'Ordu'nun 19 ilçesinde yoğun çalışma tempomuz devam ediyor' - Son Dakika
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Yerel

Başkan Güler: 'Ordu'nun 19 ilçesinde yoğun çalışma tempomuz devam ediyor'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İmar uygulamasının önemine vurgu yapan Başkan Güler, yeni bir ekip kurduklarını belirtti.

10.06.2024 18:00
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Başkan Güler: " Ordu'nun 19 ilçesinde yoğun çalışma tempomuz devam ediyor"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da yapımı devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Haziran ayı toplantısını, meclisi yerinde takip etmek isteyen Ordu Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Kürşat Kağan Çakmak açtı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Çakmak, Ordu'ya yapılan ve özellikle gençlere hitap eden çalışmalarla ilgili Başkan Güler'e teşekkür etti.

Gündem maddelerine geçmeden önce Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Hayati Ağıl, meclis üyeleri ve kamuoyuna yapılan çalışmalarla ilgili görsel sunumlar eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Ordu'nun 19 ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile yoğun çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Daire Başkanı Ağıl, yapılan ve planlanan çalışmalarla Ordu, parmakla gösterilen bir şehir haline geldiğini söyledi.

Ordu'nun yeni bir vizyonla geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için imar uygulamasının önemli olduğunu altını çizen Başkan Güler, imarda yeni bir ekip için çalışmalara başlandığını söyledi. Başkan Güler, "Ben göreve başlarken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştim. Bu her alanda olduğu gibi İmar'da da olmayacak. İmar konusunda çok iyi bir ekip kuruyoruz. Çok iyi bir ekip, malına, mülküne, çevreye, ahlaka ve etiğe daha çok dikkat ederek yol alacak. Alanında uzman bir ekip kuruyoruz. Daha önce bu saydıklarımıza zaten dikkat ediyorduk ama şimdi daha da çok dikkat edeceğiz. Yapacağımız çalışmalar bilimsel ve teknik olacak. Bunları söylerken birilerine mesaj olarak söylemiyorum. Biz 6001 kilometrekarelik alan içerisinde bulunan insanların tüm sorunlarını ele almış olacağız. Yapılacak bu çalışma ile şehrimizin temel sorunlarını kökten çözüme kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

"5 yıl Ordu için canla başla çalışarak geçireceğiz"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası temiz bir sayfa açtıklarının altını çizen Başkan Güler, "Geçtiğimiz dönemde pandemi, deprem ve çevre ülkelerde meydana gelen savaşlar nedeniyle sekteye uğrayan hizmetlerimizi bu dönem aksattırmadan şehrimize kazandıracağız. Yeni dönemimizde şehrimiz çok güzel hizmetler kazanacak. Yapacağımız hizmetlerle Ordu yaşanılabilir ilk 10 şehir arasında yerini alacak. Hizmetlerimizi eşit hizmet anlayışı ile ilçelerimize kazandıracağız. Geçmiş yıllarda ne yapıldıysa sahil bandına yapılmış. Şimdi eşit hizmet anlayışı ile bu hizmetleri kırsal ilçelerimize kaydıracağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güler: 'Ordu'nun 19 ilçesinde yoğun çalışma tempomuz devam ediyor' - Son Dakika

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