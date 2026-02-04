Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz" - Son Dakika
Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz"

Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz"
04.02.2026 13:00  Güncelleme: 13:03
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Tekkiraz Mahallesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Kendi iş makineleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güler, tüm mahallelere eşit hizmet verme hedefinde olduklarını vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kiralamak yerine satın alınarak belediye bünyesine kazandırılan iş makineleri ile il genelinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Güler mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, mesai gözetmeksizin Tekkiraz'ı asfalt konforu ile buluşturduklarını ifade etti. Başkan Güler, "Burası önem verdiğimiz yerlerden bir tanesi. Yoğun çalışmalarla mahallemizi asfalt konforu ile buluşturuyoruz. Cumartesi- pazar demeden ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Amacımız fırsat eşitliğini sağlayarak tüm mahallelerimize güzel hizmetler vermek. Kendi iş makinelerimiz ve imkanlarımız ile yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da bizim farkımız" dedi.

Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Yaşar Kolcu ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar, kış demeden çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Sayın bakanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu karda, kışta zor zamanlarda yanımızda oldu. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yol incelemesi sonrası esnaf ziyareti de yapan Başkan Güler, vatandaşlar ile bir araya geldi. Yollarının hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Güler vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Tekkiraz, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Güler: 'Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Güler: "Kendi iş makinelerimiz ile yoğun çalışıyoruz" - Son Dakika
