Başkan Gülsoy: "Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Gülsoy: "Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz"

07.03.2022 11:02
Başkan Gülsoy: "Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Gülsoy mesajında, "Ticarette ve üretimde kadınlarımızın sayısını daha da artırmalıyız" dedi.

Hayatın her alanında kadınların çok önemli roller üstlendiğini belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Türk toplumunda kadınlarımız çok özel bir konuma sahiptir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımız, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil etmektedir. Kadınlarımıza onların kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulmasına vesile olursak, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebiliriz" dedi. Türk kadınının tarihimizin her anında eşsiz fedakarlıklarıyla bu günlere ulaşmamızda önemli sorumluluklar aldığını ifade eden Başkan Gülsoy; "Kadınlarımız sosyal yaşamın, iş dünyasının içerisinde ne kadar fazla yer alırsa, ülkemiz de bir o kadar gelişir ve kalkınmamız hız kazanır. Büyük Önder Atatürk, "Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır" diyerek, bizlere güçlü millet olmanın yolunun kadınlarımızı yükseltmekle olacağını göstermiştir. Kadınlarımız milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı yetiştirdikleri gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda çok önemli görevler üstlenmektedirler. Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir" şeklinde konuştu. Başkan Gülsoy sözlerini söyle sürdürdü;

"Ülke nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor ve bu büyük potansiyeli maalesef sosyal yaşamın içerisinde istenilen oranda göremiyoruz. Kadınlar için çalışma imkanları oluşturulması ve devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak destek verilmesi büyük önem taşıyor. Kendine özgüveni gelmiş, ekonomik özgürlüğe sahip kadınlarımızın sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyimiz de o paralelde artacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın yolu kadınlarımızı da ekonomik sisteme hem işgücü hem de girişimci olarak entegre etmekten geçiyor. Ticarette ve girişimcilikte aktif rol alan kadınların ülkemize ve iş dünyasına vereceği katkıya daha çok ihtiyacımız var. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer alabilmeleri ve temsil edilmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Odamız koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulumuzla çalışmalar yürütüyor, yaptıkları projelere destek oluyoruz. Kadınlarımızın elde ettikleri başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi derinden yaralayan kadına şiddet olaylarının son bulduğu; kadının yüreğindeki sevgi ve merhametin tüm dünyaya hakim olduğu bir dünya temenni ediyorum. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

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Dünya Kadınlar Günü, Ömer Gülsoy, Ticaret, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gülsoy: 'Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz' - Son Dakika


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