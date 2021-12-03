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Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti - Son Dakika

Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti

03.12.2021 15:16
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikme töreninde, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikme töreninde, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar adına organize edilen fidanların toprakla buluşturulduğu özel törene katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Çay Mahallesinde bulunan ve tamamen yenilenip sporseverler ve vatandaşların hizmetine açılan spor tesisinde gerçekleşen etkinliğe; Çay, Çilek, Karaduvar mahalle kültür evleri ile Nihat Sözmen Rehabilitasyon Merkezinden gelen çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, engelli çocuklar; kendi adlarına hazırlanın fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

"Bizim düsturumuz sevgi, barış, kardeşlik"

Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, sadece 3 Aralık'ta değil, engellilere yönelik her türlü etkinlik ve kampanyanın sürekli içinde olduklarını vurguladı. Engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerinin de altını çizen Gültak, "Bizim düsturumuz sevgi, barış, kardeşliktir. Sevgiyi para ile satın alamazsınız. Hiç kimseye ayırım yapmadan her türlü hizmeti getiriyoruz. En önemlisi de Akdeniz'e barışı ve huzuru getirdik. Artık Akdeniz'de kavga, uyuşturucu ve terör yok. Engelli çocuklarımız için özveriyle çalışan derneklerimize, öğretmenlerimize, eğitmenlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Asıl engellilik, insanın yüreğindeki engellerdir"

Engelli kooperatifi kuran ilk belediye olduklarının da altını çizen Gültak, "Engelli kardeşlerimiz üretiyor ve ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine gelir sağlıyorlar. Bu sayede engelli kardeşlerimizin istihdamını da sağlamış oluyoruz. Engel gözde, elde, ayakta değildir. Asıl engel insanın yüreğindedir. Eğer yüreğiniz sorunlu ise baştan engellisiniz demektir. Eğer yüreğiniz sevgi, barış ve kardeşlik dolu ise sizde hiçbir engel olmaz. Hiç kimsenin birkaç dakika sonrasına dahi garantisi yok. Dolayısıyla yüreğimiz ve beynimizdeki tüm engelleri kaldıracağız. Dünya Engelliler Gününün, toplumsal farkındalığın oluşmasına vesile olmasını temenni ediyor, engellilerimiz ve ailelerine mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Engelli basketbol takımına ziyaret

Öte yandan, Akdeniz Belediye Başkanvekili Aydın Egin de gün dolayısıyla Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Tekerlekli Basketbol Takımı ile buluştu. Ziyarete, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cenk Karakaş ve Akdeniz Engelliler Meclisi Başkanı Soner Demir de eşlik etti. Buluşmada, Başkanvekili Egin ve beraberindeki heyet; engelli basketbol takımı sporcuları ile sohbet ettiler, ardından onlarla birlikte tekerlekli sandalyeye oturup basketbol oynadılar. - MERSİN

Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti
Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti

Dünya Engelliler Günü, Akdeniz, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gültak, engelli çocuklarla birlikte fidan dikti - Son Dakika


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