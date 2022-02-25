Başkan Gürün: "Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı" - Son Dakika
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Başkan Gürün: "Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı"

25.02.2022 14:42

Başkan Gürün: "Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Konya'da düzenlediği iklim şurasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Su Bakanlığının mutlaka kurulması gerektiğini açıkladı.

Başkan Gürün: "Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Konya'da düzenlediği iklim şurasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Su Bakanlığının mutlaka kurulması gerektiğini açıkladı.

MUĞLA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da 'İklim Şurası' programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programın 4. gününde gerçekleşen 'Yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi' panelinin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yaparken, konuşmacı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.

"Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı"

Panelde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın muhteşem bir coğrafya ya sahip olduğunu belirterek çevre konusunda bazı sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Çevre anlamında en büyük sorunun yetkisizlik olduğuna vurgu yapan Başkan Gürün, "Yıllardır söylüyorum. Su Bakanlığının kurulması lazım. Hatta bunu kuraklık olmadan önce de söylüyordum. Su Bakanlığının olması lazım, çünkü bu tür doğa ile ilgili, maden ile ilgili inşaatlarla ilgili, imar planları ile ilgili durum olduğunda en üst karar verici merciin Su Bakanlığı olması lazım. Bir damla içme suyunun heba olacağı zarar göreceği yerde kesinlikle diğerleri ikincil kalmalı ve oraya herhangi bir işletme veya arama ruhsatı verilmemeli. Enerji üretiminde Muğla için söylüyorum, en önemli yatırım güneş enerjisi ve rüzgar. Benim süratle Muğla'da rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi konusunda desteklenerek kurum, Kuruluş ve özellikle belediyeleri destekleyerek onun yatırımını yapıp, üretimini yükseltmem gerekiyor" dedi.

"Bazı yetkiler paylaşılabilir"

Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında bazı yetkilerde karmaya yaşandığını dile getiren Gürün, "Kurumlar arasında yetki karmaşası ve yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında acaba yeni bir değişiklik yaparak bazı yetkilerin yerel yönetime verilebilir mi? Muğla'da plan yetkisinin tamamı bende değil. Bir kısmı bende, Özel Çevrede Çevre Bakanlığımızda, Turizm Bakanlığımızda da turizm planlaması var. Eğer bu toplantı bir başlangıç ve önemli bir başlangıç olarak değerlendirirsek, bunun mutlak surette bana göre çerçeve, o çerçeve içerisinde ilk eksiklikler, yapılacak olanlar ve bunun finansmanı. Finansman çok önemli. Belediyeler yapsın diye bir kararname ile gelen hadisenin hayata geçebilmesi için o belediyenin onu yapacak bir karşılığı olması lazım. Bu program içeresinde 3 milyar Avro veya Dolar Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bunun kredi olarak da geleceği de söyleniyor. Bunu her belediyenin kredi alarak çözmesi pek makul gözükmüyor. Bu başlangıç çok değerli. Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürün: Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı
Başkan Gürün: Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı
Başkan Gürün: Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı

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Osman Gürün, Konya, Muğla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürün: 'Su Bakanlığı mutlaka kurulmalı' - Son Dakika


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