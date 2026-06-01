Başkan Hamamcı, TOKİ bağlantı yolu ve İsmetpaşa Mahallesi\'nde inceleme yaptı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Kümbetler Alt Geçidi'nden TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan bağlantı yolunda gerçekleştirilmesi planlanan sıcak asfalt çalışması öncesinde sahada ve İsmetpaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Teknik ekiplerle birlikte bölgede yürütülen değerlendirmelerde, yolun mevcut durumu, planlanan asfalt uygulamasının kapsamı ve ulaşım altyapısına sağlayacağı katkılar ele alındı. Saha ziyaretleri kapsamında Başkan Serhat Hamamcı, İnönü Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konut ve iş yeri alanında da incelemelerde bulundu. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, yeni yaşam alanlarını daha işlevsel hale getirmeye ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet üretmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Başkan Hamamcı İnönü'nün daha modern, erişilebilir ve yaşanabilir bir ilçe haline getirilmesi için çalışmalarının her alanda devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR