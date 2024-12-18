Başkan Hamamcı, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Gelerek Talepleri İnceledi - Son Dakika
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Başkan Hamamcı, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Gelerek Talepleri İnceledi

Başkan Hamamcı, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Gelerek Talepleri İnceledi

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Oklubalı Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerini yerinde inceledi. Mahallelinin memnuniyeti dikkat çekti.

18.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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İlçe sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Serhat Hamamcı, ilçede yapılacak çalışmalar öncesi mahalle sakinleri ile her fırsatta bir araya geliyor. Son olarak Başkan Hamamcı, ilçeye bağlı Oklubalı Mahalle sakinleri ile Aşağı Mahalle Kıraathanesi'nde bir araya geldi. Çay ve sohbet eşliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Hamamcı, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde inceledi. Mahalle sakinleri, yapılacak çalışmalar noktasında vatandaşların fikirlerine önem veren Başkan Hamamcı'ya teşekkür ederek, kısa sürede gerçekleştirdiği birçok çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın mahalle sakinlerinden gelen talepleri yerinde incelediği ve gelen talepler doğrultusunda ortak akıl ile yeni projeleri hayata geçirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Oklubalı Mahallesi'nde halen 12 bin metre kare kilitli parke taşı çalışmasının devam ettiği belirtilirken, taleplerin devam etmesi halinde bu rakamın arıttırılacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Hamamcı, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Gelerek Talepleri İnceledi - Son Dakika

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