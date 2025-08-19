Başkan Hamamcı, Ünlü Oyuncu Çetin Altay\'ı Ağırladı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ünlü oyuncu Çetin Altay'ı başkanlık makamında konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette tarih, doğa ve ürettikleri ile İç Anadolu da önemli yeri olan İnönü özelinde sohbetler gerçekleştirildi. Başkan Hamamcı, ilçenin önceki medeniyetlerin köklü izlerini barındırdığı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ise ilk zaferin kazanıldığı yer olarak tarihe geçtiğini belirti.

Başkan Hamamcı, İnönü'de yapılması planlanan kültür-sanat projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette Altay'a gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR