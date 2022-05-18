Başkan İhsan Tunçoğlu "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan İhsan Tunçoğlu "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor"

18.05.2022 10:27
Başkan İhsan Tunçoğlu "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor"

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, 12 ay boyuncu aktif olarak çalışan bir vakıf olduklarını ifade etti.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, 12 ay boyuncu aktif olarak çalışan bir vakıf olduklarını ifade etti.

Tunçoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz'ün eşi Nuray Gündüz'ün de katıldığı istişare toplantısında vakfın üyelerine bilgiler sundu.

"Sosyal Yardım ve Kültür Vakfımız 12 ay aktif çalışan ve örnek hizmetler gerçekleştiren bir kuruluştur" diyen Tunçoğlu, "Bilindiği gibi, Pandemi sürecindeki izolasyon önlemleri çerçevesinde, yüz yüze toplantı yapılması mümkün olmadı. Bununla beraber, hizmetlerimizi, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirerek, gerek ana bütçemizden, gerekse bayanlar Kurulumuzun katkılarıyla, yoksul veya dar gelirli öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sevinçlerini paylaştık. Pandemi önlemleri bakanlık tarafından sonlandırıldığı için, bu defa yüz yüze bir toplantı yaparak, sizlerden gelen öneri ve istekler doğrultusunda bir etkinlik yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilkinde 'kar gayesi' olmayacaktır" dedi.

Vakıf üyeleri, daha sonra Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve yönetim kurulu üyelerini, yeni mekanlarında ziyaret etti.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı Kütahya'da genç nüfus 2021 yılında arttı Kütahya'da geçen yıl 5 bin 613 trafik kazası meydana geldi Kütahya'da geçen yıl 5 bin 613 trafik kazası meydana geldi Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi
Kaynak: İHA

Pandemi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan İhsan Tunçoğlu 'Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor' - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan İhsan Tunçoğlu "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement