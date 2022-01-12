Başkan Işık: "Beton asfalt uygulaması devam edecek" - Son Dakika

Kütahya'da, Perli Mahallesi ile Yenibosna Mahallesi arasındaki 2 kilometrelik yolda uygulanan beton asfalt tamamlandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yapılan yolu inceleyerek, "Mahalle sakinlerine ve Kütahya'ya hayırlı olsun" dedi.

Perli Mahallesi ile Yenibosna Mahallesi arasında yapımı tamamlanan beton asfalt çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapımı tamamlana bu yolla birlikte beton asfalt uygulamasının 23 bin tonu bulduğunu söyledi. Başkan Işık, "2022 Mayıs ve Haziran ayına kadar toplam 43 bin 500 tonluk beton asfalt uygulamamız devam edecek. 67 bini sıcak asfalt, 23 bin tonu da beton asfalt olmak üzere 2021 yılında şehrimizde 90 bin ton asfalt uygulaması yaptık" şeklinde konuştu.

Yapılan asfalt kaplamalarının Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, beton asfalt uygulamasının sıcak asfalt uygulamasının maliyetinin yüzde 60 daha uygun olduğunu ve asfalt kullanımının daha uzun olduğunu ifade etti. Başkan Işık, "2021 yılında başlattığımız beton asfalt uygulamamız bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" diye konuştu.

Perli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tan ve Yenibosna Mahalle Muhtarı Sadık Bal yapılan hizmetten dolayı Başkan Işık ve ekibine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA