Başkan Kahveci Ramazan İftarında Vatandaşlarla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Başkan Kahveci, Fuatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Sert ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Misafirperverlikleri için aileye teşekkür eden Başkan Kahveci, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu mübarek ayın tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftarın ardından Kumarı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kahveci, Mahalle Muhtarı Cemil Şahin ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile kooperatifleşme üzerine verimli istişareler yapıldı. Başkan Kahveci, üreticilerin yanında olmaya ve mahallenin gelişimi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinin fikir ve önerilerini dinleyen Kahveci, katkılarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA