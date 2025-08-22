Başkan Kahveci: "Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir" - Son Dakika
Başkan Kahveci: "Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir"

Başkan Kahveci: "Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir"
22.08.2025 10:39  Güncelleme: 10:41
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirdeki şehitliklerin peyzaj, restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili olarak şehit aileleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehirdeki şehitliklerin peyzaj, restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili olarak şehit aileleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve çok sayıda şehit yakınının katıldığı toplantıda Başkan Kahveci, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmayı ve onların emanetlerine sahip çıkmayı büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Yapılacak bakım ve yenileme sürecinde şehit ailelerinin görüş ve önerilerinin öncelikli olacağını vurguladı.

Toplantıda söz alan şehit yakınları da düşüncelerini paylaşarak, gösterilen hassasiyet için Başkan Kahveci'ye teşekkür etti.

Başkan Kahveci, "Vatan toprağına düşen aziz şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir. Bu nedenle atacağımız her adımda sizlerin fikirleri bizim için yol gösterici olacaktır. Size söz veriyorum; taleplerinizi ve önerilerinizi alacağız, gereğini yapacağız" dedi.

Toplantıya ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat da katılarak şehit ailelerinin taleplerini dinledi. Başkan Kahveci, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Başkan Kahveci: 'Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir'

SON DAKİKA: Başkan Kahveci: "Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir" - Son Dakika
