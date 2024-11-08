Başkan Kahveci, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Kahveci, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Başkan Kahveci, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yangın sonrası evleri zarar gören Ayşe ve İrfan Varkal ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aileye destek sözü veren Kahveci, barınma, gıda ve ev eşyası yardımı yapılacağını açıkladı.

08.11.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Okmeydanı Mahallesi'ndeki evlerinde yangın çıkan Ayşe ve İrfan Varkal ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının ardından aileye destek sözü veren Başkan Kahveci, barınma, gıda, kıyafet ve ev eşyası gibi her alanda yardım sağlanacağını belirtti. Kahveci, ilgili kurumlarla iş birliği içinde ailenin evinin yeniden yapılandırılması için de çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Arzu Duman ve Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya da hazır bulundu. Yangının ardından evdeki temizlik çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen alanları düzenlemeye başladı.

Başkan Kahveci, "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ailemiz için yapılması gereken her adımı atacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kahveci, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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