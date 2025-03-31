Başkan Kara, güvenlik güçleri ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Kara, güvenlik güçleri ve gazilerle bayramlaştı

Başkan Kara, güvenlik güçleri ve gazilerle bayramlaştı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

31.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:18
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Şehit aileleri ve gazilerle de bir araya gelen Kara, "Onların aileleri bizim için en kıymetli emanetlerdir" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine katıldı. Törenlerde güvenlik güçleriyle bir araya gelen ve bayramlarını kutlayan Başkan Kara, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kara, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm emniyet ve jandarma personelimizin bayramını kutluyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde halkımız bayramlarını huzur içinde geçirebiliyor. Kendilerine teşekkür ediyor, sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Huzurevi ve şehit ailelerini ziyaret etti

Bayramlaşma programının ardından Manavgat Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden Başkan Kara, burada kalan yaşlılarla bir araya geldi. Büyüklerin ellerini öperek bayramlarını kutlayan Başkan Kara, "Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onların duaları ve sevgileri bizleri ayakta tutan en önemli değerlerdendir. Bayramları, sevgi ve dayanışma ruhuyla birlikte kutlamak bizim en büyük mutluluğumuz" ifadelerini kullandı. Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, son olarak Manavgat'ta yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Onların bayramlarını kutlayan Başkan Kara, "Şehitlerimiz, bu vatan için en büyük fedakarlığı yaparak canlarını feda etmiş kahramanlardır. Gazilerimiz ise vatan savunmasında büyük cesaret göstermiş onurlu insanlardır. Onların aileleri bizim için en kıymetli emanetlerdir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kara, güvenlik güçleri ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika

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