Başkan Karabacak Beylikovalılarla bayramlaştı

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Beylikova Kaymakamlığı ve Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, Beylikova Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa Beylikova Kaymakamı Batuhan Bayrak, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, daire amirleri, muhtarlar, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bayramlaşma merasiminin ardından Beylikova Belediye Başkanı Sayın Hakan Karabacak, bayram hazırlıkları ile ilgili muhtarlara ve vatandaşlara bilgi verdi. Ayrıca vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karabacak, bayram için iyi dilek ve temennilerini iletti. - ESKİŞEHİR