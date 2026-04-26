Başkan Karamehmetoğlu esnaf ve halkla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, esnaf ve halk ziyaretinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karamehmetoğlu onların dilek, talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretten memnun kalan esnaf ve halk Başkan Karamehmetoğlu'na teşekkür etti. Karamehmetoğlu, esnafa hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, "Önceliğimiz her zaman başımızın tacı halkımızdır. Onların isteklerini yerine getirmek bizim için büyük bir vazifedir. Her konuda 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR