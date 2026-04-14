Başkan Kaya minik öğrencileri belediyede ağırladı

14.04.2026 13:10  Güncelleme: 13:11
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Hayme Hatun Anaokulu öğrencilerini belediyede ağırlayarak onların hayallerini dinleyip eğitim konusundaki destek sözlerini yineledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Hayme Hatun Anaokulu öğrencilerini belediyede ağırlayarak miniklerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kaya, çocukların hayallerini dinleyip onlarla sohbet etti.

Hayme Hatun Anaokulu Müdürü Seda Kılınç ve öğretmen Tuğçe Kanlı eşliğinde gerçekleşen ziyarette, çocukların neşesi ve enerjisi belediye binasına renk kattı. Başkan Kaya, geleceğin mimarları, mühendisleri, hukukçuları ve bilim insanları olacak çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların pırıl pırıl zihinlerindeki hayalleri dinlemenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Kaya, eğitim alanında her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kaya, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken Kaya, tüm öğrencilere ve eğitimcilere başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aytekin Kaya

