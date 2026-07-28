İncirliova’da Kur’an kursu öğrencileri Kültür Park’ta ağırlandı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaz tatilini Kur'an kurslarında eğitim alarak geçiren öğrencileri Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde ağırlayarak onlarla bir araya geldi.

İncirliova İlçe Müftü Vekili Mehmet Aydın ve din görevlilerinin de katıldığı program kapsamında Arpadere, Beyköy, Dereağzı, Eğrek, Erbeyli, İkizdere, İsafakılar, Karagözler, Karabağ, Palamut ve Yazıdere mahallelerindeki cami Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde misafir edildi. Programda çocuklarla sohbet eden Başkan Aytekin Kaya, yaz tatilini Kur'an kurslarında değerlendirerek dini ve manevi eğitim alan öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Kaya, çocukların maneviyatı güçlü, vatanını ve milletini seven, dini değerlere saygılı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekerek, eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Kaya ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen İncirliova İlçe Müftülüğü'ne, din görevlilerine, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine, Kültür Park Sosyal Tesisi personeline ve katkı sunan herkese teşekkür etti.