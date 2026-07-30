Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle akşam buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle akşam buluşmasında bir araya geldi

Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle akşam buluşmasında bir araya geldi
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek mahalle ziyaretlerini sürdüren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu kez Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam oturması yapan mahalle sakinlerinin konuğu oldu. Özellikle kadınlarla samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Kaya, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek mahalledeki ihtiyaçlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Mahalle ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kaya, belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşla iç içe olmanın bulunduğunu belirterek, "Hizmeti makam odalarında, masa başında değil; mahallelerimizde, sokaklarımızda vatandaşlarımızla yan yana yapıyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde akşam oturması yapan kıymetli hanım kardeşlerimizin ve mahalle sakinlerimizin konuğu olduk. Samimi sohbetlerine eşlik ettik, taleplerini, görüş ve önerilerini dinledik. Yakın ilgileri, güler yüzleri ve misafirperverlikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri de ziyaretinden dolayı Başkan Kaya'ya teşekkür ederken, gerçekleştirilen buluşmanın vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle akşam buluşmasında bir araya geldi - Son Dakika

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