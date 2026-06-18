Başkan Kaya'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kaya'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Başkan Kaya\'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti
18.06.2026 16:44  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısıyla ilçenin kahraman şehitlerinin ailelerini ziyaret ederek şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısıyla ilçenin kahraman şehitlerinin ailelerini ziyaret ederek şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Kaya, ziyaretlerde şehit babalarının hayır dualarını aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken ailelerin talep ve görüşleri de dinlendi. Başkan Kaya, İncirliovalı Piyade Asteğmen Şehit Süleyman Çamlıca'nın babası Erol Çamlıca, Jandarma Er Şehit Mehmet Başarıcı'nın babası Yusuf Başarıcı ve Jandarma Er Şehit Ali İrfan Öztürk'ün babası Mehmet Öztürk'ü ziyaret ederek Babalar Günü'nü tebrik etti.

Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, "Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerimiz başımızın tacıdır. Onların fedakarlıkları ve aziz hatıraları daima gönüllerimizde yaşayacaktır. Şehit babalarımızın bir evladı olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Babalar Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Başkan Kaya, ebediyete irtihal eden tüm babalara Allah'tan rahmet, hayatta olan babalara ise sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Babalar Günü, Aytekin Kaya, İncirliova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:04:05. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Kaya'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.