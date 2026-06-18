Başkan Kaya\'dan şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Babalar Günü dolayısıyla ilçenin kahraman şehitlerinin ailelerini ziyaret ederek şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Kaya, ziyaretlerde şehit babalarının hayır dualarını aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken ailelerin talep ve görüşleri de dinlendi. Başkan Kaya, İncirliovalı Piyade Asteğmen Şehit Süleyman Çamlıca'nın babası Erol Çamlıca, Jandarma Er Şehit Mehmet Başarıcı'nın babası Yusuf Başarıcı ve Jandarma Er Şehit Ali İrfan Öztürk'ün babası Mehmet Öztürk'ü ziyaret ederek Babalar Günü'nü tebrik etti.

Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, "Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerimiz başımızın tacıdır. Onların fedakarlıkları ve aziz hatıraları daima gönüllerimizde yaşayacaktır. Şehit babalarımızın bir evladı olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Babalar Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Başkan Kaya, ebediyete irtihal eden tüm babalara Allah'tan rahmet, hayatta olan babalara ise sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür temennisinde bulundu. - AYDIN