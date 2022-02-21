Başkan Kazgan'dan ikametgah talebi - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Belediye Başkanı Ali Kazgan, ziyaretteki konuşmasında, "Akçadağlıların ikametgahlarını Akçadağ'a aldırmaları ilçemize hizmet üretirken elimizi güçlendirecektir. Gücümüz nüfusumuza orantılı, gücümüzü artırın" dedi.

Akçadağ ilçesi Yukarı Örükçü Mahallesi sakinleri, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi ve yaşatılması gayesiyle belirli periyotlarla bir araya geliyor. Yukarı Örükçü Mahallesi sakinleri, Şubat ayı toplantısında Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı misafir etti. Yukarı Örükçü Mahallesi Muhtarı Necmettin Korkmaz, "Köyümüz gerek nüfusu, gerek coğrafi konumu itibariyle ilimizin en gözde yerlerinden ve Akçadağ'ın en eski köylerinden birisidir. Köyümüzün çeşitli sıkıntıları olsa da bunları aşabilecek güç ve imkanlarımız mevcut. Köyümüz, Erhaç Havaalanı ve TİGEM arazileri sınırındadır. Verimli topraklara ve geniş arazilere sahiptir. En büyük sıkıntımız yerleşim yerlerimiz ve mezralarımızla birlikte sulama suyu problemimiz. Yazı bölgemizde kapalı devre sulama sistemi ihtiyacımız var. Sufraz bölgemizde köyümüzü tüm mezralarıyla birlikte toplayacağımız yerleşim yeri için projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışma büyük bir adım olacak ve köyümüzü yeniden özlenen eski günlerinden daha güzel günlerine kavuşturacaktır. Bununla birlikte her alanda taleplerimizi tüm kurum ve kuruluşlarımıza iletiyor, takipçisi oluyoruz. Bugün davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan Akçadağ Belediye Başkanımız Sayın Ali Kazgan'a, çok teşekkür ediyorum. Yine birçok sorun ve sıkıntımızda kapısını çaldığımız MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gücümüz nüfusumuza orantılı, gücümüzü artırın"

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da, belediye olarak güçlü olmalarının nüfusa bağlı olduğuna dikkat çekerek, "Büyükşehre üçüncü büyük ilçe olabilmek için hemşerilerimizi doğup büyüdüğü ve yaz aylarında bahçelerinde vakit geçirdiği köylerinde ikamet etmeye davet ediyoruz. Akçadağ nüfus olarak Malatya'nın üçüncü büyük ilçesi olacak potansiyele sahip ancak mevcut durumda ilçemizin nüfusunun üç dört katı şehir merkezinde ikamet ediyor. Kış aylarında şehir merkezinde olan bu nüfus, yaz aylarında büyük oranda bağ bahçe işleri için ilçemizde ikamet ediyor. Yaz aylarındaki nüfusumuz 100 bini aşıyor. Doğal olarak hemşerilerimizin hizmet talebi de ona göre şekillenip artıyor. Yerel yönetimlerde hizmet üretebilmek için belirlenen bütçe, nüfus oranına bağlı olduğundan her ne kadar imkanlarımızı sonuna kadar kullansak da istediğimiz sonuca ulaşmamız mümkün olmuyor. Bu nedenle biz hemşerilerimize hizmet etmek için tüm imkanlarımızı kullanırken, hemşerilerimizden de bizim elimizi güçlendirecek hareketler bekliyoruz. Öncelikli olarak durumu ve imkanları müsait olan ailelerin ikametgahlarını Akçadağ'a aldırmaları ilçemize hizmet üretirken elimizi güçlendirecektir. Tüm aile bireylerinin ikametgahını alamıyorlarsa dahi en azından yaz aylarında köylerinde olanlar nüfus kayıtlarında ikamet adreslerini köylerine aldırsınlar" dedi.

Kazgan, köy sakinleri tarafından iletilen talep ve istekleri imkanları ölçüsünde çözmeye çalışacaklarını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kazgan, gündeme gelen konular ve çalışmaların Yukarı Örükçü Mahallesi kadar Akçadağ'ın ve Malatya'nın da gelişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - MALATYA