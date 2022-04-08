Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı - Son Dakika

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ ilçe Kaymakamlığınca şehit aileleri ve yakınları onuruna verilen iftar programına katıldı.

Akçadağ'da ilçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve yakınları için iftar programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen programa Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün'ün yanı sıra Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Emniyet Müdürü Mustafa Tunç, Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

Programda şehit aileleri ile tek tek yakından ilgilenen Başkan Kazgan, "Aziz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bekası için bu kutlu yolda canlarını veren şehitlerimizin milletimizin gönlünde farklı bir yeri var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Al yıldızlı bayrağımızın rengini aldığı tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu - MALATYA