Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı

08.04.2022 20:05
Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ ilçe Kaymakamlığınca şehit aileleri ve yakınları onuruna verilen iftar programına katıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ ilçe Kaymakamlığınca şehit aileleri ve yakınları onuruna verilen iftar programına katıldı.

Akçadağ'da ilçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve yakınları için iftar programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen programa Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün'ün yanı sıra Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Emniyet Müdürü Mustafa Tunç, Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

Programda şehit aileleri ile tek tek yakından ilgilenen Başkan Kazgan, "Aziz vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bekası için bu kutlu yolda canlarını veren şehitlerimizin milletimizin gönlünde farklı bir yeri var. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Al yıldızlı bayrağımızın rengini aldığı tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu - MALATYA

YORUMLAR
500
Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı Şehit yakınları ve güvenlik korucuları, Polis Haftası'nı kutladı Bandırma'da şehit polisler için mevlit okutuldu Bandırma'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Ali Kazgan, Hisarcık, Akçadağ, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kazgan şehit aileleri ile iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement