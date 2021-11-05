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Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı - Son Dakika

Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı

05.11.2021 13:33
Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İstanbul'da düzenlenen Ordu Günleri'nde, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İstanbul'da düzenlenen Ordu Günleri'nde, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı. Başkan Kibar, "Önümüzdeki yıl Fatsa'mızın tamamında doğalgaz kullanımına başlayacağız ve şehrimizde artık hava kirliliği hiçbir şekilde yaşanmayacak" dedi.

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde Fatsa Belediyesi standı mimari tasarımıyla dikkat çekti. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilk gün stantda misafirlerini ağırladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta Fatsa Belediyesi Standını ziyaret ettiler.

"İlçedeki doğalgaz sıkıntısı önümüzdeki yıl bitiyor"

Başkan Kibar burada yaptığı açıklamalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sonrası böyle bir organizasyonda buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Konuşmasında, ilçedeki doğalgaz sıkıntısının önümüzdeki yıl tamamen çözüme kavuşturulacağını ifade eden Başkan Kibar, yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, "30 tane hizmet aracını belediyemize kazandırdık, 60 kilometrenin üzerinde beton yol, 45 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt ve bu ay 70 kilometrenin üzerine çıkacak emilsiyonlu sathi kapla asfalt çalışması yaptık. Şehir merkezimizde OSKİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde koordineli bir şekilde tüm alt yapıyı tamamlamaya çalışıyoruz. Şehrimizin en önemli mahallerinden biri olan Dolunay Mahallesi'nde ve en hızlı gelişen Ayazlı Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının hızla devam etmesi, organize sanayi bölgemize yatırımcılarımız için çok önemli olan doğalgazın gitmesi çok güzel oldu. Şuan itibariyle Fatsa'da doğalgaz yapımı yüzde 90 oldu. Sadece sahil karayolu kenarında bulunan bölgelerde doğalgaz ile ilgili bir sorun vardı, onu da Karayollarıyla protokolünü imzaladık inşallah kış ayında onların da bağlantısını yapıp inşallah önümüzdeki yıl Fatsa'mızın tamamında doğalgaz kullanımına başlayacağız ve şehrimizde artık hava kirliliği hiçbir şekilde yaşanmayacak" dedi.

"İlçedeki kapalı pazar alanı açılışa hazırlanıyor"

Başkan İbrahim Etem Kibar, ilçede devam eden ve yapımı tamamlanan projeleri ise şu şekilde anlattı:

"Kapalı pazar alanının 5 milyon TL'si Fatsa Belediyemiz, 9 milyon TL'si Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılandı. Bir ay içerisinde DSİ Müdürlüğümüzün taşkın korumalarını tamamlamasıyla ki DSİ Genel Müdürlüğümüzde burası için 10 milyon TL bir yatırım yaptı. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla modern kapalı pazar yerimizin açılışına hazırız diyebiliriz. Organize sanayi bölgemizin hızla gelişmesinden mütevellit o bölgede bir köprü ihtiyacı olmuştu. Ulaştırma Bakanımızın talimatıyla inşallah buranın da yılsonuna kadar ihalesini tamamlayıp yaz ayında hızlı bir şekilde köprümüzün yapılmasını sağlayacağız."

Kentte, sportif ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kalıcı hizmet olması için yol çakıllama işlerini bıraktık tamamen beton yol ve asfalt çalışmaya döndük. Sözünü aldığımız 6 tane halı saha, 6 tane basketbol sahası, gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha ve bir tane kapalı yüzme havuzu için protokollerini imzalamıştık. Bunun için Spor Bakanlığımızda 20 milyon TL yatırım almış olduk. İlk etabı olan 10 milyon TL'lik kısmının bu ay içerisinde ihalesine çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı
Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı
Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı
Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı

İbrahim Etem Kibar, İstanbul, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kibar, Ordu Günleri'nde yapılan projeleri anlattı - Son Dakika


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