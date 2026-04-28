Başkan Kılıç, güne esnaf ziyaretiyle başladı

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, mesaiye başlamadan önce ilçe esnafıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi. Sabahın erken saatlerinde çarşı merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Kılıç, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini vurguladı.

İlçe ekonomisinin can damarı olan esnafın görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Sarıkamış'ta hizmet üretirken her kesimin fikrini önemsiyoruz. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde dinlemek, çözüm yollarını birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde vatandaşımız var" dedi.

Ziyaret sırasında esnafın özellikle altyapı, ulaşım ve kış şartlarının etkileriyle ilgili dile getirdiği sorunları not alan Kılıç, ilgili birimlere gerekli talimatların verileceğini belirtti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da esnafa bilgi veren Kılıç, Sarıkamış'ın gelişimi için ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini kaydetti.

Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulduklarını ve bu tür buluşmaların devam etmesini istediklerini ifade etti. Başkan Kılıç'ın esnaf ziyaretlerinin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARS