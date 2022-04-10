Başkan Kılınç, gençlik merkezini inceledi - Son Dakika

Yakın zamanda tamamlanması planlanan eski Şire Pazarının bulunduğu alana yapılan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarı alanında yapımı devam eden ve yakın zamanda tamamlanması planlanan gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nin inşaat alanında sorumlulardan bilgi alan ve yaptığı incelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Tamamlandığında gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunduk. Gençlik hazinedir anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi daima taze tutuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise böyle önemli bir eserin kendi mahallelerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN