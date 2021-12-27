Başkan Kılınç, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı ile birlikte Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesini ziyaret ederek, Hristiyan vatandaşların Noel Yortusunu kutladı.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek'in kapıda karşıladığı heyet, kilisede bulunan Hristiyan vatandaşlarla tek tek selamlaşıp, Noel Yortusunu tebrik etti.

Ziyaretle ilgili kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman'daki hoşgörünün tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Süryani Kadim Kilisesi Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliğini ziyaret edip, başta Adıyaman'da yaşayan Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ettik. İnşallah ilimizdeki ve ülkemizdeki bu barış ve kardeşlik ortamı ebediyen devam eder" diye konuştu.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN