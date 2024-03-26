Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı\'nın ailesini ziyaret etti

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahar Kalkanı Harekatı'nda araç kazası sonucu şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır Suriye'nin Kuzeyindeki İdlip Bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatında Adıyamanlı Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, araç kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehidin acılı ailesini evlerinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kılınç, "Şehitlerimizin ailelerine olan minnet ve şükranlarımızı her fırsatta göstermeliyiz. Onların acılarını paylaşmak bizim için bir görevdir. Şehidimizin ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttim" diye konuştu. - ADIYAMAN