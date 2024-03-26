Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı\'nın ailesini ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahar Kalkanı Harekatı'nda araç kazası sonucu şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Kılınç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şehitlerin ailelerine olan minnet ve şükranlarını göstermenin bir görev olduğunu belirtti.

26.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahar Kalkanı Harekatı'nda araç kazası sonucu şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır Suriye'nin Kuzeyindeki İdlip Bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatında Adıyamanlı Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, araç kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehidin acılı ailesini evlerinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kılınç, "Şehitlerimizin ailelerine olan minnet ve şükranlarımızı her fırsatta göstermeliyiz. Onların acılarını paylaşmak bizim için bir görevdir. Şehidimizin ailesine başsağlığı dileklerimi ilettim ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirttim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


15:56 İstanbul Ümraniye’de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı İstanbul Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:35 Kakao fiyatında rekor artış Kakao fiyatında rekor artış
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:28 Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 4 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:32:50. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehit olan Abdulkadir Akıncı'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement