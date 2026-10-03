Başkan Kınay, parti değiştireceği iddialarına yanıt verdi, YENİ Parti\'de devam edecek

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başka partiye geçeceği iddialarına ilişkin "Karabağlar Belediye Başkanı olarak hayata bakışım da bellidir, durduğum yer de bellidir, neyi savunduğum da bellidir. Duruşumuz nettir. Ben nerede duruyorsam YENİ Partimizle beraber durmaya devam ediyorum" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi ekim ayı toplantısının birinci birleşimi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında yapıldı.

Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 2027 yılı bütçesi ve performans programının komisyonlara gönderildiği toplantıda, eğitimden veterinerlik hizmetlerine kadar birçok konu ele alındı. Başkan Kınay, Karabağlar'da yapılması gereken daha çok çalışma olduğunu vurgulayarak, "Önümüzde iki buçuk yılımız daha var. İşimiz gücümüz yapacağımız çalışmalardır. Daha çok yapacak işimiz var" diye konuştu.

Meclis Toplantı Salonu'nda gerçeksen toplantının açılışında Başkan Kınay, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren maden emekçilerini anarak ailelerine ve Soma'ya başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Mecliste ayrıca Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meclis üyeleri ve toplantıyı izleyen vatandaşlara bilgilendirici broşür ve sticker dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

2027 BÜTÇESİ KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri 2027 yılı bütçesi oldu. Belediyenin 2027 Yılı Performans Programı ile 2027 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçe tasarısı ve tarife cetvelleri, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Bütçe ve performans programı komisyon çalışmalarının ardından yeniden mecliste görüşülecek.

EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ ŞUBE HAZIRLIĞI

Eğitim hizmetlerinde yeni bir adımın hazırlığını yaptıklarını açıklayan Başkan Kınay, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek verilen Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi - KARBEM'in üçüncü şubesini de açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürütülecek açılış ve idari işlemlere ilişkin önerge ilgili komisyonlara havale edildi. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu ile öğrencilerin teorik eğitimlerini uygulamayla desteklemek ve mesleki deneyimlerini geliştirmek amacıyla iş birliği yapılmasına ilişkin önerge de komisyonlara gönderildi.

BAŞKA PARTİYE GEÇECEĞİ İDDİALARINA: "DURUŞUMUZ NETTİR"

Başkan Helil Kınay, Meclis'in dilek ve temenniler bölümünde, son günlerde hakkında gündeme getirilen başka bir partiye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Siyasi duruşunun değişmediğini vurgulayan Başkan Kınay, "Karabağlar Belediye Başkanı olarak hayata bakışım da bellidir, durduğum yer de bellidir, neyi savunduğum da bellidir. Duruşumuz nettir. Ben nerede duruyorsam YENİ Partimizle beraber durmaya devam ediyorum" dedi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki eleştirileri yanıtlayan Başkan Kınay, belediyenin ilgili kamu kurumları tarafından denetlendiğini, çalışmaların ve raporların kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

UZUNDERE CEMEVİ'NE İLİŞKİN SÜREÇ

Başkan Helil Kınay, Uzundere Cemevi'ne ilişkin soru önergesine yanıtında, projenin önceki dönemde tamamlandığını ve Nisan 2024 itibarıyla yapım ihalesi hazırlıklarının gerçekleştirildiğini söyledi. İhalenin tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulduğunu belirten Başkan Kınay, daha sonra tesisin yapımının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilmesi amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yazıda, projenin yapım maliyetinin yüksek olması nedeniyle programa alınmadığı bilgisinin verildiğini aktaran Başkan Kınay, konunun önümüzdeki dönemlerde yeniden değerlendirileceğini belirtti.

UZUNDERE'DE 5 EKİM'DE AÇILIŞ

Veterinerlik hizmetlerindeki çalışmalara da değinen Başkan Kınay, Uzundere Hayvan Bakımevi'nde kapasitenin artırıldığını, ikinci ameliyathanenin oluşturulduğunu ve bakımevinde iyileştirmeler yapıldığını açıkladı. Doğal yaşam alanına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirten Başkan Kınay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 5 Ekim'de Uzundere'de açılış gerçekleştirileceğini söyledi.