Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kıyışkan'dan dikkat çeken açıklama

15.04.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, son günlerde 14-20 Nisan tarihleri arasında "Şehitler Haftası" adıyla yapılan paylaşımlar ve düzenlenen etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, 14-20 Nisan tarihleri arasında "Şehitler Haftası" adıyla resmi bir anma haftasının bulunmadığını belirterek, bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Kıyışkan yaptığı yazılı açıklamada, aziz şehitlerin hatırasının yaşatılmasının ve gazilere sahip çıkılmasının devletin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Bu sorumluluğun yalnızca belirli günlerle sınırlı olmadığını ifade eden Kıyışkan, şehit ve gazilere duyulan vefanın milletçe her zaman canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Son günlerde 14-20 Nisan tarihleriyle ilgili çeşitli platformlarda "Şehitler Haftası" kapsamında mesajlar yayımlandığını ve derneklerinin neden bu kapsamda program düzenlemediğine yönelik sorular aldıklarını kaydeden Kıyışkan, bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu dile getirdi.

Açıklamada, yapılan yasal düzenlemelerle resmi anma günlerinin açık şekilde belirlendiğine dikkat çekilerek, "18 Mart Şehitler Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü dışında, 14-20 Nisan tarihleri arasında 'Şehitler Haftası' adı altında resmi ya da idari olarak tanımlanmış herhangi bir anma günü veya haftası bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kıyışkan, bu durumun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmaması adına bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bilgi kirliliğine karşı hassas olunması çağrısında bulundu.

Şehitlerin ve gazilerin milletin vicdanında her zaman yaşadığını vurgulayan Kıyışkan, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu milletin baş tacıdır. Devletimiz ve milletimiz onları her zaman rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Yerel

Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı Bitcoin küresel risk iştahıyla 74 bin doların üzerine çıktı
İsrail’in sakladığı bilanço ortaya çıktı İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü "Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
Bybit’in regülasyonlarla başı dertte Bybit’in regülasyonlarla başı dertte
Gaziantep FK’de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı Gaziantep FK'de Burak Yılmaz ile yollar resmen ayrıldı
Esra Erol’da şok anlar Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 13:09:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.