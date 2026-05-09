Başkan Kocaman gençlere kariyer tavsiyesi verdi
09.05.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek meslek seçimi, başarı ve motivasyon konularında tavsiyelerde bulundu. Gençlerle sosyal alanlar ve spor tesisleri üzerinde de bilgi paylaştı.

'Gençlik Buluşmaları' kapsamında gençlerle bir araya gelmeye devam eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu hafta Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu. Kendi eğitim sürecinden kesitler sunarak tecrübelerini paylaşan Başkan Kocaman, meslek seçiminin yaşam boyu sürecek mutluluk anahtarı olduğunu ifade etti. Gençlere kariyer yolculuklarında rehberlik eden Başkan Kocaman "Hayatınızın en kritik eşiğindesiniz. Hangi alanı seçerseniz seçin, o işin en iyisi olmak için mücadele edin. Sevdiğiniz işi yapmak sizi sadece başarıya değil, gerçek bir huzur ve mutluluğa da ulaştıracaktır" dedi.

Kartepe'nin yarınları gençlere emanet

Söyleşide sadece akademik başarı değil, sosyal sorumluluk ve motivasyon üzerine de duruldu. Gençlerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan Başkan Kocaman, belediye bünyesinde hayata geçirilen gençlik merkezleri, spor tesisleri ve kişisel gelişim projeleri hakkında da detaylı bilgi verdi. Başkan Kocaman, "Spor merkezlerinden, genç akademilere, etüt merkezine kadar pek çok çalışmayı gençler için yapıyoruz. Yeni hizmete aldığımız Tarçın Kafe'de gençlere özel menüler, gençlere özel indirimler hazırladık" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 16:03:47. #7.13#
