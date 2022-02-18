Üye Girişi
Başkan Koştu: "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" - Son Dakika

Başkan Koştu: "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir"

18.02.2022 15:16
Başkan Koştu: "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentte ihalesi yapılarak yapımı planlanan millet bahçesine karşı dava açılmasına tepki göstererek, "Bergama'mızın vizyon projesi millet bahçesinin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevinin kaldırılmasıyla...

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentte ihalesi yapılarak yapımı planlanan millet bahçesine karşı dava açılmasına tepki göstererek, "Bergama'mızın vizyon projesi millet bahçesinin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevinin kaldırılmasıyla açılacak alana millet bahçesi yapılmasını istiyor. Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ihalesi yapılan ve yapımı planlanan Bergama Millet Bahçesine karşı dava açılmasını eleştirdi. 180 milyonluk yatırıma karşı çıkılmasına tepki gösteren Koştu, "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" diyerek sert çıktı.

"Buca olunca millet bahçesi isteyen CHP'den aynı samimiyeti Bergama'da bekliyoruz"

Hakan Koştu, "Söz konusu İzmir şehir merkezi Buca olunca millet bahçesi isteyen CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden, aynı samimiyeti Bergama'mıza yapılacak olan; ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkeme edilen Bergama Millet Bahçesi içinde bekliyoruz. İki yıl projelendirilme aşaması süren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, bölge milletvekillerimizin her birisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bürokratların yoğun mesaisi ve çalışması ile projemizi tamamladık. İhalesi yapılan millet bahçesi projemiz, geldiğimiz bugün tam inşaatı başlayacakken başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere açılan davalarla engellendi" diye konuştu.

"Her şeyin hazır olmasına rağmen ne yazık ki projemize başlayamıyoruz"

Davaların geri çekilmediğini ifade eden Hakan Koştu, "Her şeyin hazır olmasına rağmen ne yazık ki engellemeler nedeniyle

millet bahçesi projemize başlayamıyoruz. Böylesi bir yatırımın ilçemize gelmesini engellemeye çalışmak, Kadim şehrimiz Bergama'ya yapılacak en büyük ihanettir. İzmir Kültür Park bugün merkezde nasıl ki vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir yer ise ve bugün aranır hale gelmişse, önümüzdeki yıllarda Bergama için millet bahçesi de aynı olacaktır" şeklinde aktardı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"Bergama'mızın vizyon projesi millet bahçesinin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana millet bahçesi yapılmasını istiyor. Kadim şehrimizin gelişimi önünde duran bu zihniyet, Buca için 'Evet', Bergama için 'Hayır' diyor. Hemşehrilerim duysun, bilsin. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin çocukları ile birlikte istifade edeceği sosyal yaşam alanının yapılmasını önlemeye çalışmak, ilçemize ihanettir." - İZMİR

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Koştu: 'Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:25:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Koştu: "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement