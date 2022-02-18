Başkan Koştu: "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentte ihalesi yapılarak yapımı planlanan millet bahçesine karşı dava açılmasına tepki göstererek, "Bergama'mızın vizyon projesi millet bahçesinin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevinin kaldırılmasıyla açılacak alana millet bahçesi yapılmasını istiyor. Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ihalesi yapılan ve yapımı planlanan Bergama Millet Bahçesine karşı dava açılmasını eleştirdi. 180 milyonluk yatırıma karşı çıkılmasına tepki gösteren Koştu, "Millet bahçesinin yapımını engellemek ilçemize ihanettir" diyerek sert çıktı.

"Buca olunca millet bahçesi isteyen CHP'den aynı samimiyeti Bergama'da bekliyoruz"

Hakan Koştu, "Söz konusu İzmir şehir merkezi Buca olunca millet bahçesi isteyen CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden, aynı samimiyeti Bergama'mıza yapılacak olan; ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkeme edilen Bergama Millet Bahçesi içinde bekliyoruz. İki yıl projelendirilme aşaması süren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, bölge milletvekillerimizin her birisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bürokratların yoğun mesaisi ve çalışması ile projemizi tamamladık. İhalesi yapılan millet bahçesi projemiz, geldiğimiz bugün tam inşaatı başlayacakken başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere açılan davalarla engellendi" diye konuştu.

"Her şeyin hazır olmasına rağmen ne yazık ki projemize başlayamıyoruz"

Davaların geri çekilmediğini ifade eden Hakan Koştu, "Her şeyin hazır olmasına rağmen ne yazık ki engellemeler nedeniyle

millet bahçesi projemize başlayamıyoruz. Böylesi bir yatırımın ilçemize gelmesini engellemeye çalışmak, Kadim şehrimiz Bergama'ya yapılacak en büyük ihanettir. İzmir Kültür Park bugün merkezde nasıl ki vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir yer ise ve bugün aranır hale gelmişse, önümüzdeki yıllarda Bergama için millet bahçesi de aynı olacaktır" şeklinde aktardı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, şöyle devam etti:

"Bergama'mızın vizyon projesi millet bahçesinin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden zihniyet, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana millet bahçesi yapılmasını istiyor. Kadim şehrimizin gelişimi önünde duran bu zihniyet, Buca için 'Evet', Bergama için 'Hayır' diyor. Hemşehrilerim duysun, bilsin. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin çocukları ile birlikte istifade edeceği sosyal yaşam alanının yapılmasını önlemeye çalışmak, ilçemize ihanettir." - İZMİR