Başkan Köymen, İBB kürsüsünde konuştu: "Seçildiğimiz il ve ilçeleri dışarıdan getirmedik"

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İBB Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda konuştu. Yıllarca talep edilmeyen borçların tahsil edilme yöntemini eleştiren Köymen, "Bizler seçildiğimiz ilçe ve illeri dışarıdan bir yerden getirmedik. Bunlar bu yurdun toprak parçaları, yaşayanları da bu ülkenin onurlu yurttaşlarıdır. Bizi bu yurttaşlar seçti, hizmetimiz onlaradır" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mart ayı toplantısının birinci oturumunda gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Kadınların mücadelesindeki dinamik ruh ve sürekliliğin, baskıcı rejimlere rağmen diğer mücadeleler için cesaret verici ve ön açıcı olduğunu kaydeden Esin Köymen Kadınlar Günü'nü selamladı.

Köymen: "Tekrar düşünün, hesaplarınızı yeniden yapın"

Görevdeki birinci yılı tamamladıklarını söyleyen Esin Köymen, "Yıllarca talep edilmemiş geçmiş dönemlerden kalan ve hiç üzerine gidilmeyen; belediyelerin SGK ve vergi borçlarının tahsiline başlanmıştır. İller Bankası payımızın her ay otomatik olarak merkezi idarece kesintiye tabi tutulduğu bir süreci yaşıyoruz. Buradan bu vesile ile bizleri ekonomik darboğaza sürükleyip içimize çökeceğimizi hesaplayan merkezi idarelere iki noktayı hatırlatmak isterim. Birincisi; bizler seçildiğimiz ilçe ve illeri dışarıdan bir yerden getirmedik. Bunlar bu yurdun toprak parçaları, yaşayanları da bu ülkenin onurlu yurttaşlarıdır. Bizi bu yurttaşlar seçti, hizmetimiz onlaradır. Ekonomik zincirde sıktığınız her halka bu yurttaşlarımıza açlık, sefalet, yoksulluk ve sağlıklı beslenememek olarak geri dönüyor. İkinci söylemek istediğim ise; tekrar düşünün, hesaplarınızı yeniden yapın" dedi.

"Hırs başa dolduğu için akıl firar etmiştir"

Muhalefet olarak 31 Mart'taki yerel seçim başarılarının iktidar kalesinde taşları yerinden oynattığını ve olan ve olmayan yetkilerini belediyeleri çalıştırmamak için kullandığını da sözlerine ekleyen Esin Köymen, "Ellerine aldıkları 'hukuk silahı'nı hedef gözeterek ateşlemeye devam etmektedirler. 'Benden olmayan düşmanımdır' mantığı ile kirlenen bu süreci temizlemek zor olsa da görevlerimiz arasındadır ve hatta en önemlisidir. Sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu İzmir'den bunun ilk adımını atmıştır. Kurtuluşun son imzasının atıldığı İzmir şehrimizden bu yürüyüşün başlatılması anlamlıdır ve umarım ki ders olur. Yıllarca tahsil edilmemiş, bir diğer ifade ile ilgili kamu kurumu yöneticilerinin görevlerini yerine getirmemesi sebebiyle birikmiş borçların seçimler sonrası ivedilikle talep edilmesini, sadece belediyelerin mali kıskaca alınması olarak görmemek gerekir. Tamam, bu var ve ilk nedendir. Fakat aynı zamanda yenilginin intikamını bu yolla almayı denediklerini de düşünmek lazım. Hırs başa dolduğu için akıl firar etmiştir" şeklinde konuştu.

Köymen konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her şeye rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, öncelikle gelir dağılımındaki eşitsizliğin mağduru olan yurttaşlarımıza bir nebze olsun nefes olabilmek adına başarılı sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürmektedir. Kent lokantaları, öğrenci yurtları, kreşler, burslar, eğitim destekleri, emeklilere Pazar desteklerinin yanı sıra olağan belediyecilik faaliyetinden sayılan sosyal tesisler, parklar, yol ve kaldırım çalışmaları gibi işleri de üretmeye devam ediyoruz."

"Halkın iradesi iktidar gücüyle yok sayılıyor"

Son 6 aydır Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, farklı ilçelerden 9 CHP'li belediye meclis üyesi ve son olarak Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanması ile devam eden süreçlere vurgu yapan Köymen, "Halkın iradesi, iktidar gücünün kötüye kullanılması ile yok sayılmak isteniyor. Oyları makbul sayılmayan bir kısım yurttaşımız sandıktaki tercihleri sebebiyle cezalandırılıyor. 6 yıl önce İBB seçimlerinde olduğu gibi sonucu uygun görülmeyen seçimler, yargı eliyle yok sayılıyor" dedi.

"Yaklaşan iktidar değişimi engellenmek isteniyor"

Köymen Cumhur ittifakı üyesi belediyeler, başkanları ve meclis üyelerinin her türlü iş ve eylemleri ile denetimlerden muaf iken, muhalefet belediyelerine baskı yapıldığını ve sürekli hukuki süreçlerle muhatap olduklarını belirterek şunları söyledi: "Kamusal alanların talan edilmesine karşı mücadele ettiğimiz için soruşturma geçiriyoruz. İsrafı ve ortaya çıkan kamu zararını kamuoyu ile paylaştığımız için soruşturmaların muhatabı oluyoruz. Adalet talep ettiğimiz için adliyelerde ifade vermek zorunda kalabiliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, hukuk ile açıklanamayacak demokratik bir zihnin bütün sınırlarını zorlayan soruşturmaların, davaların muhatabı olmaktadır. Başkanımız daha kürsüden inmeden başlatılan soruşturmalar, sürecin amacını da hedefini de göstermektedir. Bir siyasi yürüyüşün ve yaklaşan iktidar değişimin engellenmek istendiği açıktır. Ama unutulan bir şey var. Bir araya gelmekten çekindiğiniz o sokaktaki vatandaşı unutuyorsunuz, bu ülkede kalmak için bir umut arayan o gençlerimizi unutuyorsunuz, onlar yine iradelerine sahip çıkacak. En beteri de konuşmamın başında andığım kadınları unutuyorsunuz."

"Atatürk'ün dediği gibi asla yorulmayacağız"

Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen ve konuşması büyük alkış alan Köymen sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bu kürsünden vurgulamak isterim ki halkın iradesine yönelik kötü niyetli ve hukuk dışı uygulamalara bir an önce son verilmelidir. Başarılarımızın da başarısızlıklarımızın da takdiri ve değerlendirmesi halkın hakemliğine bırakılmalıdır. Nasıl ki onların oylarıyla bu makamlara seçildik, başarısızlığımızda yine onların oylarıyla gitmesini biliriz. İnanıyor ve biliyoruz ki ilk seçimlerde halkımız, yerel seçimlerde gösterdiği irade ve sokakta devam eden ilgisi ile bu düzeni değiştirecek. Bizler yorulmadan ve yılmadan çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün dediği gibi 'Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar' - İSTANBUL