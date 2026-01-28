Başkan Kul: "Terme'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Kul: "Terme'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz"

Başkan Kul: "Terme\'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz"
28.01.2026 17:08  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kul, halkla birebir görüşmelerin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, hemşehrilerinin hayır dualarının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, mahalle ve ev ziyaretlerini ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Bizim yönetim merkezimiz belediye binası değil, Terme sokaklarıdır. En büyük referansımız hemşehrilerimizin hayır duasıdır" dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin farklı noktalarında vatandaş buluşmaları ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Kul, ilçenin Yalı Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Seyfullah Gülmez ile birlikte mahalle sakinlerinden Fatoş Gelmez'in evine konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kul, belediyecilik anlayışlarının temelinde halkla birebir kurulan güçlü bağların yer aldığını vurguladı.

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmenin hizmet kalitesini artırdığını ifade eden Kul, "Bizim yönetim anlayışımız masa başında değil, sokakta ve vatandaşlarımızın arasında şekilleniyor. İletişim bizim olmazsa olmazımız. Hem birimlerimizle hem de hemşehrilerimizle yaptığımız birebir görüşmeler sayesinde adımlarımızı daha hızlı ve sağlam atıyoruz. Büyüklerimize saygı ve sevgiyi medeniyetimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bugün Fatoş Hanım ile bir araya gelerek hem geçmişi yad ettik, hem de çocukluğumuzun geçtiği Terme'nin geleceğini konuştuk. Hemşehrilerimizle kurduğumuz bu gönül bağı ve onların hayır duaları bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kul, belediyecilik hizmetlerinin odağında halkın mutluluğunun yer aldığını belirterek, "Bizler halkımızın mutluluğu ve refahı için varız. Her fırsatta hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek dertleşmeye, Terme'yi birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Samsun, Terme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kul: 'Terme'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:52:19. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kul: "Terme'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.