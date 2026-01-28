Başkan Kul: "Terme\'yi makam koltuklarından değil, evlerden ve sokaklardan yönetiyoruz"

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, mahalle ve ev ziyaretlerini ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Bizim yönetim merkezimiz belediye binası değil, Terme sokaklarıdır. En büyük referansımız hemşehrilerimizin hayır duasıdır" dedi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin farklı noktalarında vatandaş buluşmaları ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Kul, ilçenin Yalı Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Seyfullah Gülmez ile birlikte mahalle sakinlerinden Fatoş Gelmez'in evine konuk oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kul, belediyecilik anlayışlarının temelinde halkla birebir kurulan güçlü bağların yer aldığını vurguladı.

Mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit etmenin hizmet kalitesini artırdığını ifade eden Kul, "Bizim yönetim anlayışımız masa başında değil, sokakta ve vatandaşlarımızın arasında şekilleniyor. İletişim bizim olmazsa olmazımız. Hem birimlerimizle hem de hemşehrilerimizle yaptığımız birebir görüşmeler sayesinde adımlarımızı daha hızlı ve sağlam atıyoruz. Büyüklerimize saygı ve sevgiyi medeniyetimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bugün Fatoş Hanım ile bir araya gelerek hem geçmişi yad ettik, hem de çocukluğumuzun geçtiği Terme'nin geleceğini konuştuk. Hemşehrilerimizle kurduğumuz bu gönül bağı ve onların hayır duaları bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kul, belediyecilik hizmetlerinin odağında halkın mutluluğunun yer aldığını belirterek, "Bizler halkımızın mutluluğu ve refahı için varız. Her fırsatta hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek dertleşmeye, Terme'yi birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN