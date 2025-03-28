Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi engelli Galip Beşer'e akülü araba hediye etti. Kul, "Belediyemizin bu konudaki hassasiyeti devam edecek" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyeden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Galip Beşer'i evinde ziyaret ederek bayram öncesi hediyesini ulaştırdı. Kul, Sakarlı Mahallesi'nde Beşer'i ve ailesini evinde ziyaret ederek bayram sürprizi yaptı. Her zaman engellilerin yanında olduğunu belirten Başkan Kul, "Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, yalnızca bir araç değil, aynı zamanda özgürlüğe açılan bir kapı, dayanışmanın en güzel simgesi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyemiz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için attığı bu adımlarla, kalpleri ısıtmaya ve yüzlerde gülümsemeye devam ediyor. Birlikte, engelleri aşarak daha yaşanabilir bir Terme için el ele yürüyoruz" diye konuştu.

Terme'de çok sayıda engelli vatandaşın olduğuna da vurgu yapan Kul, "Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmaz. Bugün sağlıklı gezerken, yarın aynı durumda bizler de olabiliriz. Terme için planladığımız bütün projelerimiz engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bugün de bir vatandaşımızı ziyaret ederek bayramda daha rahat gezebilmeleri için akülü arabasını hediye ettik. Belediyemizin bu konudaki hassasiyeti devam edecek" şeklinde konuştu.

Galip Beşer de Başkan Kul'a ayrıca teşekkür ederek, "Başkanım bana bu bayramda en büyük hediyeyi verdiniz. Artık bende dışarıda gezebileceğim. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN