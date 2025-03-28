Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti

Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı öncesi engelli Galip Beşer'e akülü araba hediye ederek sosyal belediyecilik anlayışının önemine vurgu yaptı.

28.03.2025 22:49  Güncelleme: 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi engelli Galip Beşer'e akülü araba hediye etti. Kul, "Belediyemizin bu konudaki hassasiyeti devam edecek" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyeden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Galip Beşer'i evinde ziyaret ederek bayram öncesi hediyesini ulaştırdı. Kul, Sakarlı Mahallesi'nde Beşer'i ve ailesini evinde ziyaret ederek bayram sürprizi yaptı. Her zaman engellilerin yanında olduğunu belirten Başkan Kul, "Temin edilen akülü tekerlekli sandalye, yalnızca bir araç değil, aynı zamanda özgürlüğe açılan bir kapı, dayanışmanın en güzel simgesi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyemiz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için attığı bu adımlarla, kalpleri ısıtmaya ve yüzlerde gülümsemeye devam ediyor. Birlikte, engelleri aşarak daha yaşanabilir bir Terme için el ele yürüyoruz" diye konuştu.

Terme'de çok sayıda engelli vatandaşın olduğuna da vurgu yapan Kul, "Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmaz. Bugün sağlıklı gezerken, yarın aynı durumda bizler de olabiliriz. Terme için planladığımız bütün projelerimiz engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bugün de bir vatandaşımızı ziyaret ederek bayramda daha rahat gezebilmeleri için akülü arabasını hediye ettik. Belediyemizin bu konudaki hassasiyeti devam edecek" şeklinde konuştu.

Galip Beşer de Başkan Kul'a ayrıca teşekkür ederek, "Başkanım bana bu bayramda en büyük hediyeyi verdiniz. Artık bende dışarıda gezebileceğim. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Politika, samsun, Yerel, Yaşam, Terme, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 23:23:57. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kul, Engelli Vatandaşa Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement