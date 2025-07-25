Başkan Kumral\'dan orman şehitleri için taziye mesajı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için bir taziye mesajı mesaj yayımladı.

Eskişehir'de devam eden orman yangına müdahale sırasında şehit olan 5 ormancı ve 5 AKUT personeli için taziye mesajı yayımlayan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Eskişehir'deki orman yangını sırasında hemşehrilerimiz Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin vefat ettiği, Kadir Dereli ve Mustafa Ertürk'ün yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ