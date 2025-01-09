Başkan Kurnaz: 2025 Yılında İlkadım Ekonomik Olarak Güçlenecek

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ekonomik açıdan daha güçlü bir yılın hedeflendiğini belirterek, hayata geçirilecek projelerle ilçenin hizmette parlayan bir yıldız olacağını söyledi.

Başkan Kurnaz, 2025 yılının ilk müdürler toplantısını gerçekleştirerek yeni yıl hedeflerini ve projelerini değerlendirdi. Toplantıda, belediyenin mali durumu ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, "Ekonomik olarak zor günleri geride bıraktık. 2025 yılı, İlkadım için bir toparlanma ve büyüme yılı olacak. Belediyemizin ekonomik gücünü artırarak daha büyük ve daha etkili projeleri hayata geçireceğiz. Halkımıza söz verdiğimiz her projeyi titizlikle takip ediyoruz ve bu yıl yeni yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Altyapıdan sosyal projelere kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar ve planlanan projelerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Kurnaz, müdürlüklerden koordineli bir çalışma yürütmelerini isteyerek, hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla devam edeceğini ifade etti. Ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Başkan Kurnaz, "Birlikte çalışarak İlkadım'ı daha ileriye taşıyacağız. Her bir müdürlüğümüzün katkısı bizim için çok değerli. 2025, İlkadım için vatandaşımızın beklentisine en iyi şekilde cevap vereceğimiz sürecin başlangıcı olacak. 2024 yılını geride bırakırken seçimden bu yana da 3 çeyreklik bir süreyi bitirmiş durumdayız. Bu süreç içerisinde başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve en önemlisi tüm çalışanlarımızla örnek bir dayanışma sergiledik. Bundan sonraki süreçte de omuz omuza çalışarak İlkadımlı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN