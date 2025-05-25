Başkan Kurnaz Gençlerle Buluştu, Sorulara Yanıt Verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gençlerle buluşan Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gençlerden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlarla buluşmaya; talep, öneri ve görüşleri yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında gençlerle bir araya gelen Başkan İhsan Kurnaz, her daim gençlerin yanında olduklarını söyledi.

İlkadım'da sosyal projelere önem verdiklerini ve bu projelerin arasında gençlere yönelik önemli çalışmaların olduğunu söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz vatandaş buluşmalarına bu kez farklılık getirdik ve geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya geldik. Onlardan gelen sorulara içtenlikle cevap verdik; fikir, görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin sözleri ve özellikle de fikirleri çok değerli. Gençlerimizin enerjisi, bizlere güç veriyor. Onların gözlerindeki ışık ve geleceğe dair beklentileri, bizlerin onlara daha kıymetli miraslar bırakabilmemiz için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. İlkadım Belediyesi olarak gençlerimize verdiğimiz sözler var. Bu sözlerin arasında bilim, sanat ve spor gibi alanlarda projeler vardı. Bu noktada ilçemize bilim merkezi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçtiğinde gençlerimizin bilimsel ve sanatsal faaliyetlerini rahatlıkla hayata geçirecekleri bu merkez, şehrimizin de önemli bilim alanlarından birisi olacak. Gençlerimizin her anında hep yanlarındayız ve daima onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN