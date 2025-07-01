Başkan Kurt, 8.Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde sanatçılarla bir araya geldi; İkinci gün de festival coşkusu devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi 8. Uluslararası Ahşap Heykel Festivalinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, yerli ve yabancı sanatçılar ahşap heykellerini şekillendirmeye başladı. Ahşap heykellerin büyüleyici dünyasına tanık olmak isteyen sanatseverler, Odunpazarı'na akın ediyor.

Bu yılki festival, sanatı ve kültürü bir arada sunan renkli etkinliklere sahne oluyor. Sahne programları kapsamında ilk olarak Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü sanatçıları tarafından müzik konseri gerçekleştirildi. Birbirinden özel eserlerin seslendirildiği müzik konserinde vatandaşlar keyifli zamanlar geçirdi. Ardından Odunpazarı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri öğrencilerinin renkli ve neşeli gösterileri festival atmosferine farklı bir neşe kattı. DJ Performans bölümünde modern ritimleri ve eğlenceleri parçalar ile katılımcıları coşturan Mister and Missus, enerjisiyle festivalin ruhunu bir başka boyuta taşıdı. Festivalin ikinci gününün son sahne gösterisi ise "Gece Tarifesi" konseri oldu. Geceyi büyük bir müzik şölenine dönüştüren konserde, katılımcılar unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıktı.

Başkan Kurt sanatçıları yalnız bırakmadı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, festivalin ikinci gününde alanı ziyaret ederek, sanatçılarla bir araya geldi ve eserlerin yapım sürecini yakından inceledi. Başkan Kurt, ayrıca festival alanında kurulan stantları da gezerek, stant görevlileri ile sohbet etti.

Festivalin bu sene de büyük bir ilgiyle devam ettiğini belirten Başkan Kurt, "Sanatın ve kültürün güç birleştirdiği bu tür etkinliklerin, hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de sosyal bağları güçlendirdiğini düşünüyoruz. Tüm katılımcılara ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR