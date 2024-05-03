Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Dede Korkut\'un Torunları Medeniyetin İzinde Programına Katıldı

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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Dede Korkut'un Torunları Medeniyetin İzinde" temalı programa katıldı.

Şehitler Ortaokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Türk kültür ve bilim tarihinde önemli yer tutmuş erkek ve kadın şahsiyetlerin canlandırmaları yapıldı.

Program Belediye Başkanı Mete Memiş ve protokol üyeleri tarafından öğretmen ve öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle sonra erdi.

Daha sonra Başkan Memiş, öğretmenler odasına geçerek burada öğretmenlerle sohbet etti. - BAYBURT