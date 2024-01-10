Başkan Mustafa Önsay: "Sporu daha da yaygınlaştıracağız"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Balkan Termik Spor Kulübünü ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi.

Önsay ve Bayırcı, sporcular, aileleri ve kulüp yöneticileriyle tek tek görüşüp taliplerini aldılar.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin bu tip imkanlarla buluşması çok önemli. Çocuklarımız özellikle hafta sonlarını bu şekilde değerlendirmek istiyorlar. Tabi burada imkanları artırmak gerekiyor. Burada aynı sahada hem Balkan Termikspor hem Konyaspor altyapısının çocukları, takımları çalışıyor. Bu tip imkanları artırmamız gerekiyor, gençlerimizin gelişimi hususunda sporun çok önemli yeri var. Onların zararlı alışkanlıklardan uzak durması anlamında sporun çok önemi var. Yani bütün bunlar bizim bu noktalarda daha fazla hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Aileler çocuklarının bu tip etkinliklere katılması için zamandan fedakarlık yapıp onlarla beraber geliyorlar, burada bulunuyorlar hem seyrediyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu tip imkanları artırmayı, çocuklarımıza daha iyi bir Kütahya sunmayı hedefliyoruz. İnşallah hayırlısıyla geleceği çok daha iyi bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Önsay ve Bayırcı ziyaret sonrası penaltı atışı da yaptı.