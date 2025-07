Başkan Odabaşı, Başarılı Sporcuları Ağırlayarak Ödüllendirdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalarda ilçeyi başarıyla temsil eden Sude Nur Çakır, Gökalp Cebeoğlu ve Ziya Samet Türeli makamında ağırlayarak, cumhuriyet altını takdim etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Gölbaşı'nı başarıyla temsil eden milli sporcuları makamında ağırladı. Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Ziya Samet Türeli ve 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonu Gökalp Cebeoğlu'nu konuk eden Odabaşı, sporcular ve aileleriyle tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Odabaşı, Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda başarılı sporculara cumhuriyet altını takdiminde bulundu. Takdim törenine belediye meclis üyeleri de katıldı.

"Bu bizim için büyük bir gurur"

Genç sporcuların elde ettiği başarıların sadece ilçeleri için değil, Türkiye için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Odabaşı, "Bugün burada sadece madalya kazanan gençlerimizi değil, aynı zamanda azmi, disiplini ve ülkesine olan bağlılığı ile örnek teşkil eden bir nesli kutluyoruz. Gölbaşı'mızdan çıkan bu değerli gençler, spor alanında gösterdikleri olağanüstü performansla ilçemizin adını Türkiye'ye ve Avrupa'ya duyurmayı başardı. Bu bizim için büyük bir gurur. Bu gençlerimiz hem sahada hem de hayatlarında bu değerlere bağlı kalarak bizlere umut veriyorlar. Belediye olarak, sporun her alanında gençlerimizi desteklemeye, altyapı yatırımlarını sürdürmeye ve daha fazla gencin bu başarı hikayelerine ortak olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ödüllerini verdiğimiz sporcularımızın her biri, gençlerimize 'Sen de yapabilirsin' mesajını veriyor, örnek oluyorlar. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak, spora yapılan her yatırımın geleceğe atılan sağlam bir adım olduğuna inanıyoruz. Sporun ve sporcunun daima yanında olacağız. Tekrardan gençlerimizi tebrik ediyor, Gölbaşılılar adına kutluyorum" diye konuştu.

Törenin ardından sporcular ve aileleri Başkan Odabaşı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcular, aldıkları ödülün kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek Odabaşı'na teşekkür etti. - ANKARA