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Başkan Ödül, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz" - Son Dakika

Başkan Ödül, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz"

18.12.2021 16:27
Başkan Ödül, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu BaşkanI Ercan Ödül, veteriner hakime yapılan saldırıyı kınadı.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu BaşkanI Ercan Ödül, veteriner hakime yapılan saldırıyı kınadı.

Başkan Ödül, " Denizli'nin Kale İlçesi Uluçam mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her yıl uygulamaya koyduğu programlı aşılama çalışmaları sırasında Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan İbrahim Kerekli sözlü ve fiili saldırıya uğramıştır. 18.12. 2021 tarihinde Denizli'nin Kale İlçesi'nin Uluçam mahallesine giden meslektaşımız aşılama çalışmasını bitirdikten sonra hayvan sahibine, yasal olarak aşı ücreti ödemesi gerektiğini ifade edince sözlü ve fiili saldırıya maruz kalarak darp edilmiş, bu da yetmemiş saldıran kişi, evden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açarak küfürlü sözlere ve tehditlere devam etmiştir" dedi.

Gün geçmiyor ki, böylesi saldırılar yaşanmasın. Bugüne kadar yüzlerce benzeri olaylar yaşanmıştır diyen Ödül, "5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan Veteriner Hekimlerin 2008 yılına kadar verilen ancak 2008 de kaldırılan Yıpranma Payını( Fiili hizmet zammı) hak eden öncelikli meslek grubunda olmaları gerektiği yaşanan bu olay ile bir kez daha görülmüştür. Göreve giderken kaza geçiren, görev sırasında hayatını kaybeden, gerek şiddete maruz kalarak gerekse zoonotik hastalıklara yakalanarak ciddi sağlık problemleri yaşayan Veteriner Hekimler bu yasal haklarının tekrar verilmesini sabırsızlıkla bekliyorlar" diye konuştu.

Başkan Ödül, "Ülkemizde 40 bin veteriner hekimin temsilcisi Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak, bu saldırıların son bulması ve başka daha büyük acıların yaşanmaması için bir kez daha talebimiz; Gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması, sağlık meslek grubuna yapılan iyileştirmelerden faydalanmalarıdır. Meslektaşımız İbrahim Kerekli'ye geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve biran önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KARS

Veteriner, Hisarcık, Denizli, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ödül, 'Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz' - Son Dakika


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