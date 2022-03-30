Başkan Oktay'a Ankara'da ödül - Son Dakika
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Başkan Oktay'a Ankara'da ödül

30.03.2022 15:20
Başkan Oktay'a Ankara'da ödül

Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülleri'nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ödül aldı.

Ankara'da düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülleri'nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ödül aldı.

İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödül Töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlendi. Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ödül alan isimlerden oldu.

Törende konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de yerel yönetimler bütün zorluklara rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim. Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Bu çabayı harcarken son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı'yla birlikte ödül törenine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Marmaris olarak ödül almanın gururunu yaşadık. Son yıllarda Marmaris olarak büyük sıkıntılarla baş ediyoruz. Ancak enerjimizi, motivasyonumuzu ve umudumuzu hiç yitirmedik. Dünyanın incisi Marmaris'imizin küllerinden yeniden doğması için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Marmaris halkı adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İkinci Yüzyıl Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay'a Ankara'da ödül
Başkan Oktay'a Ankara'da ödül

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Oktay, Marmaris, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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