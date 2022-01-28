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Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü - Son Dakika

Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü

28.01.2022 11:59
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk'ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan'la da görüştü.

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk'ta bir dizi ziyaret gerçekleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan'la da görüştü. Oktay 4 gün süren ziyaretin oldukça verimli geçtiğini de söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet, hafta başında Marmaris'in kardeş şehri olan Tataristan'ın Nijnekamsk şehrini ziyaret etti. Tataristan ziyaretinin son gününde Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindekiler Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu'nu da ziyaret etti. Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile görüşmede Nijnekamsk ile yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Oktay ayrıca Başkonsolos Erikan'ı Marmaris'e davet etti.

Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ile bir işbirliği protokolünün de imzalandığı ziyarette Marmaris Belediye Başkanı Oktay ve Meclis Üyeleri Aylin Yüksel, Ali Kırlı, Hasan Yaylalı ve Mustafa Gökmen'den oluşan Marmaris heyeti şehrin farklı noktaları ziyaret etti. 4 gün boyunca okullar, fabrikalar, köyler, camiler, kiliseler, kültür evleri gibi yerlere giden Marmaris Belediye Başkanı Oktay ve beraberindekilere ilgi çok yoğundu.

Endüstri Parkı, Multidisipliner Lisesi, Çocuk Spor Okulu, Petrokimya ve Petrol Rafinerisi Koleji, Politeknik Koleji'nde öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oktay ve meclis üyeleri Şingalçi, Klyatle köylerinde de bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bölgeye özgü yemeklerin ikram edildiği, kültürel gösterilerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde çocuklarla da özel etkinlik düzenlendi.

Nijnekamsk ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Dolu dolu 4 gün geçirdik. Birçok yeri ziyaret ettik, inceleme imkanlarını bulduk. Hem karşılıklı yapacağımız çalışmalar hem de Marmaris'te uygulayabileceğimiz örneklerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin başta olmak üzere tüm Nijnekamsklılara misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü
Başkan Oktay Başkonsolos Erikan ile görüştü

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Mehmet Oktay, Başkonsolos, Marmaris, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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