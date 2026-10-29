Başkan Oktay Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Başkan Oktay Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Başkan Oktay Yılmaz’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yayınladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yayınladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyet'in Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bugün hepimizin yüreğinde büyük bir gurur ve coşku var. Bugün, aziz milletimizin yeniden ayağa kalktığı, kendi geleceğine sahip çıktığı büyük mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimizin yıl dönümü. Aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 103 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren bu millet, Anadolu'ya bir kez daha mührünü vurmuştur" dedi.

En büyük sorumluluğumuz

Başkan Oktay Yılmaz, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini belirtti. Yılmaz, "Milletimizin iman, cesaret ve fedakarlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün; tıpkı 103 yıl önceki ruh ve imanla, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha güçlü Türkiye

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler de bu eşsiz vatanı daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefimize hep birlikte yürüyeceğiz. Bu topraklarda çok daha büyük başarılara imza atacak, daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıYerelSon Dakika

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