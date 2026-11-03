Başkan Oktay Yılmaz, pazar esnafıyla buluştu

Şirinevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnafla aynı sofrayı paylaşarak talep ve önerileri dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla buluşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, son olarak Şirinevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde pazara giden Başkan Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte alışveriş yaptı. Pazar tezgahlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yılmaz, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Oktay Yılmaz, pazar ziyareti sırasında hem bölge halkının hem de esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın yanındayız

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha sonra pazar esnafıyla kahvaltıda buluştu. Başkanı Yılmaz, "Pazar esnafımız hem üreticimizin ürününü vatandaşla buluşturuyor hem de ilçemizin ekonomik hayatına canlılık katıyor. Biz de sık sık semt pazarlarımızı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Şirinevler Mahallesi'nde pazar esnafımızla gönül sofrasında buluştuk. Esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, doğrudan iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Böylece ihtiyaçları ve beklentileri yerinde tespit ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bundan sonra da pazar esnafının yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Modern alanlar

Başkan Oktay Yılmaz, ilçedeki pazar yerlerinin fiziki şartlarını iyileştirmek ve daha modern alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, "Mevcut pazar yerlerini ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu bilinçle Yıldırım'da kapalı pazar yerlerinin sayısı her geçen gün artıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizdeki pazar yerlerini daha modern ve kullanışlı alanlara dönüştürüyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın güvenli, hijyenik ve huzurlu bir ortamda alışverişlerini yapabileceği kapalı pazar alanlarını artırmaya devam edeceğiz. Daha modern ve yaşanabilir Yıldırım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten pazar esnafı ise desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.