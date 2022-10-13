Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu

13.10.2022 20:47

Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu Marmaris'te yaşayan Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası kızları Zehra 1 yaşına bastı.

Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu

MUĞLA - Marmaris'te yaşayan Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası kızları Zehra 1 yaşına bastı. Doğum günü kutlamasına katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris halkını Zehra'nın kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın birinci yaş günü için kutlama düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kampanya gönüllülerince düzenlenen kutlamaya katılarak aileyi ve Zehra bebeği yalnız bırakmadı. Baba Abdullah Dağ'ın çalıştığı işyerinde düzenlenen kutlamada 'İyi ki doğdun Zehra' şarkısı eşliğinde doğum günü pastası kesildi.

Ailesinden Zehra bebeğin sağlık durumu ve yardım kampanyası hakkında bilgi alan Başkan Oktay, Zehra'nın sağlığına kavuşması için yardım kampanyasına destek olunmasını istedi. Başkan Oktay, "Marmaris'in incisi Zehra Bebeğimiz bugün 1 yaşına bastı. Biz de bu özel günde minik Zehra'yı ve ailesini yalnız bırakmadık. SMA hastası Zehra'nın hayata tutunması ve sağlık dolu nice yaşlar kutlaması için destek vermeye devam edeceğiz. Lütfen herkes az çok demeden valilik izinli yardım kampanyasına destek olsun ve Zehra yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilsin. SMA değil Zehra kazansın" dedi.

YORUMLAR
500
Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla haber | Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haber | Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, Marmaris, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, Zehra bebeğin doğum gününde yardım çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement