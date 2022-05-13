Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti

13.05.2022 13:40
Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Başkan Ömer Günel, "Burada çocuklarımızın gelişimini izlemek bizlere mutluluk veriyor. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Engelliler Haftası çerçevesinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'in ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış da yer aldı. Öğrencilerle öğle yemeği yiyen Başkan Ömer Günel, daha sonra Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nü dolaşarak Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler'den tesisin son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, "Başkanımız hem bize hem de engelli öğrencilerimize moral kaynağı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, bizlerin yanında olduğunu her zaman gösteriyor" dedi.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir oluşum olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel ise, "Kuşadası Belediyesi olarak tesise destek olmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Burada çocuklarımızın gelişimini izlemek bizlere mutluluk veriyor. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Kuşadası'nı engelsiz bir kent yapmak ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için de çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti
Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti
Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti
Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ömer Günel Erdoğan Öven, Engelliler Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika


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