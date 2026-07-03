Kuşadası Belediye Başkanı Günel Tekirdağ Cezaevi'ne Sevk Edildi... Duygu Günel: Sebebini Bilmiyoruz - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Günel Tekirdağ Cezaevi'ne Sevk Edildi... Duygu Günel: Sebebini Bilmiyoruz

03.07.2026 21:41  Güncelleme: 22:08
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel, eşinin Silivri Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildiğini ve sebebini bilmediklerini açıkladı. Günel'in cezaevinden gönderdiği mektup da etkinlikte okundu.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in eşi Duygu Günel, eşinin Silivri Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildiğini ve sevkin sebebini bilmediklerini söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanmasının ardından ilçede kurulan Adalet ve Dayanışma Çadırı'nda düzenlenen "Cuma Buluşmaları" etkinliğinde, Günel'in cezaevinden gönderdiği mektup okundu.

Programda konuşan eşi Duygu Günel, eşinin Silivri Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildiğini belirterek, "Dün Silivri'ye ziyarete gittiğimde Ömer'in orada olmadığını öğrendim. Ondan sonra, bize Tekirdağ'a gönderildiğini söylediler. Mecburen görüş günümüzde Tekirdağ'a gittik. Orada bekledikten bir süre sonra görüşebildik. Sebebini bilmiyoruz. Ama artık Tekirdağ'da olacak. 17 kişi birlikte kalacaklar. Sağlığı iyi. Hepinize çok sevgi ve selamları var" diye konuştu.

Ömer Günel'in cezaevinden gönderdiği mektubunu ise CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, okudu. Güner, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Siz bu mesajımı dinlerken, ben ve masum insanlar halen Silivri'de tutsağız. 112 gün oldu. Ben bir suç işlemedim ama bana karşı 112 gündür suç işlenmeye devam ediliyor. İftira kumpasını hazırlayanlar, iftiraları atanlar, hukukun temel ilkelerini yok sayanlar suç işliyorlar. Sizler bu haksızlıklar karşısında 112 gündür direniyorsunuz. Yağmur çamur demediniz, sıcak, güneş demediniz buradasınız. Burada olamayıp da iyi dileklerini gönderenler, ellerinde tesbih ile dua edenler de bizimle. Bu haksızlık ne kadar sürecek bilmiyorum ama her geçen hafta, umutla toplandığınız her cuma, ben sizlere haksızlık ediyormuş gibi hissediyorum. Yaz geldi, okullar tatil oldu, evlatlarınız, öğretmenlerimiz, okul çalışanları, aileleri ile birlikte, yaz aylarının, Kuşadası'nın en güzel saatlerinin tadını çıkaracakları yerde planlarını bugüne göre yapıyorlar, gelemeyenler kendilerini iyi hissetmiyorlar. Sevgili kardeşim, yol arkadaşım, başkanım Mehmet Gürbilek'ten rica ettim. Tatil boyunca 'cuma buluşmalarına' ara verelim dedim. Bunu öyle bir zamanda istedim ki; NATO toplantısı öncesi, protesto yapma potansiyeli taşıyan 241 kişinin gözaltına alındığı, 178 kişinin tutuklandığı, 29'unun TEMA Gönüllüsü olduğunu öğrendiğim zaman. 76 yaşında emekli öğretmen Ayten Yakut'u tutukladılar. Evine şafak operasyonu yaparak. Kamuoyu baskısıyla bıraktılar öğretmenimizi, ya diğer insanlar! Tam aynı günlerde yandaş Tamar Tanrıyar'ın ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. CHP'lilerin namusuna şerefine saldıran, yandaş trol, iktidara yakın birilerine dokununca, gözaltı kararı alındı ve bırakıldı. Ama bu ülkede Ümit Özdağ kelepçelendi 148 gün, Fatih Altaylı tutuklandı 190 gün, Gazeteci Alican Uludağ 90 gün, İsmail Arı 75 gün dört duvar arasına tıkılmışlardı. Hukukun adalet dağıtmadığı, çift standartlı hale geldiği bir sürecin en üst seviyelerini yaşıyoruz. Benimle beraber tutuklanan insanların iş hayatlarını, aile düzenlerini bitirdiler. Baktığınız pencere adaletin penceresi değil bu belli. Peki vicdanınız, kul hakkı inancınız o da mı gitti? Hukukun, yasaların ve adaletin bittiği yerde zulüm başlar! Bizlere zulmediyorsunuz!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Günel Tekirdağ Cezaevi'ne Sevk Edildi... Duygu Günel: Sebebini Bilmiyoruz - Son Dakika

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