Başkan Ömer Günel: "Yalan haberlere Karşı Hukuki Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şahsı ve temsil ettiği kurum hakkında asılsız haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişilere karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Başkan Ömer Günel, bazı haber portalları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla şahsı ve Kuşadası Belediyesi ile ilgili olarak gerçek dışı ithamlarda bulunan kişi ve kurumlarla ilgili bir açıklama yaptı. Demokratik sınırlar ve nezaket ölçüleri içerisinde yapılacak tüm yorum ve eleştirilere açık olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel "Eleştiri sınırlarını aşan iftira nitelikli paylaşımlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hukuki olarak gereğini yapacağız" dedi.

Başkan Ömer Günel'in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin gelişimi ve değişimi için sürdürdüğümüz hizmet yolculuğunun bazı çevrelerde hazımsızlığa neden olduğu aşikardır. Bu hazımsızlığın neticesinde gerek şahsım gerekse de temsil ettiğim kurum olan Kuşadası Belediyesi ile ilgili olarak yürütülen algı operasyonunun parçası mahiyetindeki çeşitli haberlerle ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık karşılaşmaktayız. Demokratik sınırlar içerisinde ve nezaket kuralları çerçevesinde yapılacak tüm yorum ve eleştirilere açığız. Ancak onlarca farklı suçtan sabıka kaydı bulunan kişilerce yapılan haber ve paylaşımlarda eleştiri sınırlarını aşan, iftira nitelikli ifadelere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Söz konusu paylaşımlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk ve sürecin takipçisi olacağız. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka güvenmeyi ve 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan yayınlara karşı hukuki olarak mücadele etmeyi sürdüreceğiz." - AYDIN